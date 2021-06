Elif odc. 1008. Kolejne wspólne chwile Kerema i Asli. Streszczenie odcinka [05.07.2021]

Emirhan próbuje naprawić relacje między mamą a Şafakiem. Dzięki jego staraniom i podstępowi cała trójka udaje się na piknik. Choć Şafak traktuje Jülide ozięble, gdy kobieta kaleczy się w palec, nie jest w stanie ukryć swojej życzliwości i troski. Hümeyra i Elif pracują razem w szklarni. Levent proponuje, by urządzić tam przytulny kącik do czytania lub zadumy. Hümeyrze bardzo podoba się ten pomysł.

Macide próbuje nakłonić Melek do zamieszkania w rezydencji. Ta jednak nie chce się zgodzić ze względu na Asli. Melek obiecuje jednak, że będzie przyjeżdżać codziennie, by pomagać i wspierać Macide. Şafak wyznaje Jülide, że bardzo rozczarował się jej zachowaniem i nie może wybaczyć tego, że choć planowali ślub ukryła przed nim prawdę. Po ciężkim dniu pracy Kerem zaprasza Birce, Akina i Asli na lunch. Birce i Akina zatrzymują jednak sprawy służbowe, przez co w efekcie Kerem zostaje sam z Asli. Dziewczyna proponuje, że tym razem to ona zaprosi go na obiad.