Elif odc. 1012. Nerwowa atmosfera i omdlenie Macide. Streszczenie odcinka [09.07.2021]

Elif odcinek 1012. Streszczenie

Kiymet robi wszystko, żeby Macide przeczytała kompromitujący jej rodzinę artykuł. Kerem próbuje ustalić autora tekstu oraz jego źródło. Leman jest załamana stanem Şafaka. Alev obwinia Jülide o jego załamanie. Pod pozorem troskliwej przyjaciółki próbuje dowiedzieć się od Jülide, co między nimi zaszło. Choć Jülide zachowuje dyskrecję, Alev domyśla się, że chodzi o utratę zaufania.

Elif - stan Macide się pogarsza

Przez nieuwagę Parli Macide o mały włos dowiedziałaby się o artykule. Hümeyra w ostatniej chwili temu zapobiega. Kiymet zabiera Elif tablet, na którym dziewczynka miała odrobić pracę domową. Twierdząc, że coś się zepsuło zanosi go Macide, prosząc, by uruchomiła urządzenie. Kiedy Macide czyta nagłówek artykułu, mdleje. Gdy dochodzi do siebie wszyscy przekonują ją, że to zwykłe nieporozumienie. Kerem jest przekonany, że to Rana podała informację o stypendium do prasy.