Elif odc. 1018. Kiymet jest wściekła jak nigdy. Streszczenie odcinka [19.07.2021]

Elif odcinek 1018. Streszczenie

Asli w ostatniej chwili rezygnuje ze złożenia wypowiedzenia. Domownicy nie mogą zrozumieć postępowania Parli, Hümeyra jednak nie ukrywa swojej radości w związku z tym, że ślub nie doszedł do skutku. Parla błaga Kiymet o spotkanie. Choć ta zna już prawdziwe intencje dziewczyny, zgadza się na rozmowę.

Elif - wszystko wyszło na opak

Birce i Akin wybierają miejsce na pokaz mody. Chłopakowi z coraz większym trudem przychodzi ukrywanie uczuć do Birce. Macide idzie na wizytę kontrolną do szpitala. Wyniki badań są bardzo dobre, a choroba nie posunęła się. Kobieta okazuje Kiymet swoją ogromną wdzięczność, twierdząc, że to dzięki jej obecności i wsparciu stan jej zdrowia się nie pogorszył. Kiymet z trudem powstrzymuje wściekłość.

Kiedy i gdzie oglądać 1018. odcinek Elif?

1018. odcinek Elif będzie można obejrzeć w poniedziałek - 19 lipca. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 14:00. Całość potrwa około 45 minut.