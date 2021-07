Elif odc. 1024. Pieniądze w zamian za prawdę. Streszczenie odcinka [11.08.2021]

NOWE Elif odc. 1026. Kyimet podmienia leki Macide. Streszczenie odcinka [13.08.2021]

Mahir wciąż jest wściekły na matkę. Z kolei Z kolei Kyimet chce doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia Macide. Co zrobi? Czy Emirhan w końcu wróci do domu? Przeczytaj poniższe streszczenie 1026. odcinka Elif i dowiedz się więcej!