Elif odc. 1025. Próba ratowania firmy. Streszczenie odcinka [12.08.2021]

Pomimo starań Hümeyry w prasie pojawiają się informacje o aresztowaniu Kerema i próbie przemytu leków. Kyimet dąży do tego, by Macide przeczytała artykuły. W holdingu wrze. Kolejni kontrahenci anulują zamówienia i odwołują spotkania. Mahir postanawia opublikować oświadczenie w prasie.

ELIF. Oto najważniejsi bohaterowie serialu. Kto jest kim i c...

Elif - sprzedaż po taniości

Chcąc ratować holding przed bankructwem, Rana zamierza sprzedawać odzież poniżej ceny rynkowej. Asli informuje o tym Hümeyrę, która udaje się holdingu, by powstrzymać Ranę. Jülide próbuje namówić Emirhana, by wrócił do domu. Chłopiec postanawia zostać u Leman.

Kiedy i gdzie oglądać 1025. odcinek Elif?

1025. odcinek Elif będzie można obejrzeć w czwartek - 12 sierpnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 14:00. Całość potrwa około 45 minut.