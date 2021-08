Elif odc. 1030. Nieświadoma Macide opuszcza dom. Streszczenie odcinka [19.08.2021]

NOWE Elif odc. 1027. Rana jest totalnie skompromitowana. Streszczenie odcinka [16.08.2021]

Rana chce zemścić się na Tariku i Hümeyrze. Pragnie za bezcen wyprzedać najnowszą kolekcję z holdingu. Co stanie jej na przeszkodzie? Tymczasem Safak rozmawia z Emirhanem. Czy uda mu się namówić chłopca do powrotu do domu? Co na to Leman? Koniecznie przeczytaj streszczenie 1027. odcinka Elif!