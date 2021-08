Elif odc. 1035. Ponowne oświadczyny. Streszczenie odcinka [26.08.2021]

Elif odcinek 1035. Streszczenie

Birce jest przekonana, że Akin z niej zażartował i postanawia się na nim odegrać. Udaje, że rzeczywiście ma adoratora. Akin gotuje się z zazdrości. Alev dręczy Jülide opowiadaniami o przygotowaniach do ślubu. Tymczasem Şafak postanawia jeszcze raz oświadczyć się Jülide. Przy okazji odkrywa brak pierścionka, jednak Alev udaje się go niepostrzeżenie odłożyć na miejsce. Macide wyczuwa napięcie pomiędzy Melek i Kiymet. Melek, nie chcąc jej martwić, zapewnia, że wszystko jest w porządku. Kiymet spotyka się z Parlą. Kobieta postanawia ją wykorzystać, żeby narobić trochę zamieszania w domu Haktanirów. Namawia Parlę, by umówiła się na spotkanie z Macide. Dziewczynie udaje się wzbudzić w niej litość. Şafak zaprasza Jülide na spotkanie. Jülide jest przekonana, że mężczyzna zamierza powiedzieć jej o ślubie z Alev.