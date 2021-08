Elif odc. 1036. Birce jest zakochana. Streszczenie odcinka [27.08.2021]

Elif odcinek 1036. Streszczenie

Birce chcąc wzbudzić zazdrość w Akinie sugeruje, że spotyka się z kolegą ze szkoły - Sinanem. Şafak jest zawiedziony faktem, że Jülide nie przyszła na spotkanie. Pojawia się w sklepie i nalega na wyjaśnienia. Ona jednak nie jest w stanie wprost powiedzieć mu, że wie o rzekomym ślubie z Alev i zbywa go ogólnikami. Tymczasem Macide przyprowadza do rezydencji Parlę. Dziewczyna prosi Kerema i Hümeyrę o wybaczenie, lecz to tylko wzbudza ich poirytowanie. Kerem nie może wybaczyć matce, że znów nie stanęła po jego stronie. Rozżalony i zdenerwowany wychodzi z domu. Birce opowiada Asli o próbie pocałunku. Dziewczyna ma mieszane uczucia. Asli jest przekonana, że jej przyjaciółka jest zakochana w Akinie.

Kiedy i gdzie oglądać 1036. odcinek Elif?

1036. odcinek Elif będzie można obejrzeć w piątek - 27 sierpnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 14:00. Całość potrwa około 45 minut.