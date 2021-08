Elif odc. 1038. Walka o względy Kerema. Streszczenie odcinka [31.08.2021] redakcja

Asli i Kerem spędzają razem miłe i romantyczne chwile na wybrzeżu. Co będzie wspominał mężczyzna? Tymczasem do Birce przyjeżdża jej kuzyn. Jak potraktuje go Akin? Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 1038. odcinka Elif i dowiedz się więcej!