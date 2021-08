Elif odc. 1039. Jülide mdleje przez Safaka. Streszczenie odcinka [01.09.2021]

Elif odcinek 1039. Streszczenie

Hümeyra postanawia wydać przyjęcie z okazji powrotu Kerema do firmy. Kiymet spotyka się potajemnie z Parlą i namawia dziewczynę, by nie ustawała w staraniach zdobycia serca Kerema. Mahir składa wizytę w rezydencji. Odrabia lekcje z Elif, rozmawia z Melek. Kiymet nie może znieść, że jej syn darzy domowników taką sympatią. Podejrzewa również, że Mahir się zakochał. Jülide jest załamana po ostatnich wydarzeniach. Alev próbuje ją pocieszyć, lecz kobieta szybko ją zbywa. Şafak na próżno usiłuje nakłonić Jülide do szczerej rozmowy. Starając się zrozumieć zachowanie ukochanej Şafak, wywiera na Jülide presję, w wyniku czego kobieta mdleje.

Kiedy i gdzie oglądać 1039. odcinek Elif?

1039. odcinek Elif będzie można obejrzeć w środę - 1 września. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 14:00. Całość potrwa około 45 minut.