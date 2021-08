Elif odc. 1040. Nieporozumienie i fałszywy ślub. Streszczenie odcinka [02.09.2021] redakcja

W holdingu trwa przyjęcie na cześć Kerema. Birce i Akin rozmawiają, jednak nagle ktoś burzy romantyczny nastrój między nimi. Kto? Z kolei Macide chce pójść do lekarza. Co na to Kiymet? Koniecznie przeczytaj streszczenie 1040. odcinka Elif!