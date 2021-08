Elif odc. 1045. Melek chce zabić Kiymet. Streszczenie odcinka [09.09.2021]

Elif odcinek 1045. Streszczenie

Kiymet robi wszystko, żeby pozbyć się Melek. Przypala żelazkiem swoją bluzkę i oskarża o to Melek. Macide nie wie, co o tym myśleć. Kiymet widząc, że jej podstęp nie przyniósł oczekiwanych efektów, symuluje upadek ze schodów i ku zdumieniu wszystkich oskarża Melek o to, że próbowała ją zabić. Macide, chociaż ufa Melek, nie dopuszcza do siebie myśli o tym, że jej siostra kłamie. Melek jest załamana niepewnością Macide. Birce przytrafiają się kolejne nieszczęśliwe wypadki. W obawie o jej bezpieczeństwo Akin proponuje Asli, by zaoferowała Birce wspólne mieszkanie. Birce z radością przyjmuje propozycję koleżanki. Rywalizacja pomiędzy Hümeyrą a Raną trwa. Rana próbuje dać Hümeyrze do zrozumienia, że odbierze jej Leventa. Chociaż mężczyzna jest nieczuły na jej umizgi, Hümeyra błędnie interpretuje sytuację. Aby uniknąć cierpienia postanawia zdystansować się do Leventa.