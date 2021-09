Elif odc. 1049. Leman godzi się z Jülide. Streszczenie odcinka [15.09.2021]

Elif odcinek 1049. Streszczenie

Załamana odejściem syna Leman przeprasza Jülide i daje jej swoje błogosławieństwo. Alev nie może uwierzyć, że Leman tak szybko zmieniła zdanie. Kiymet podaje Macide nielegalnie zdobyte leki. Melek zauważa, że to nowe lekarstwo i zaczyna coś podejrzewać. Alev błaga Leman, by nie dopuściła do ślubu Jülide i Şafaka. Leman jednak jest nieugięta, czym wzbudza wściekłość w dziewczynie. Alev grozi Leman, że jeśli pozwoli na ślub, opowie o wszystkim Şafakowi. Leman jednak nie zmienia zdania. Alev namawia Tufana, by to on powiedział rywalowi o knowaniach jego matki. Elif jest zaniepokojona stanem Macide i mówi o tym Melek, co jeszcze bardziej wzbudza jej niepokój.

Kiedy i gdzie oglądać 1049. odcinek Elif?

1049. odcinek Elif będzie można obejrzeć w środę - 15 września. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 14:00. Całość potrwa około 45 minut.