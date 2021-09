Elif odc. 1050. Alev zostaje wyrzucona z domu. Streszczenie odcinka [16.09.2021]

Elif odcinek 1050. Streszczenie

Alev prosi Şafaka o spotkanie w kawiarni. Po chwili pojawia się tam również Tufan. Alev jest przekonana, że wyzna on jej ukochanemu prawdę, jednak Tufan całą winę zrzuca na Alev, mówiąc, że wszystko zrobiła z miłości do Şafaka. Ten zszokowany tym, co usłyszał, każe matce wyrzucić Alev z domu. Dziewczyna zostaje bez dachu nad głową. Hümeyra nie mogąc znieść dłużej myśli, że Rana i Levent się spotykają zwalnia ochroniarza. Melek przekonana, że Kiymet manipuluje lekami Macide oddaje próbkę leków do laboratorium.

Kiedy i gdzie oglądać 1050. odcinek Elif?

1050. odcinek Elif będzie można obejrzeć w czwartek - 16 września. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 14:00. Całość potrwa około 45 minut.