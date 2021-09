Elif odc. 1051. Podmienione wyniki testów. Streszczenie odcinka [17.09.2021]

Elif odcinek 1051. Streszczenie

Melek z niepokojem obserwuje, jak Kiymet zdobywa coraz większą sympatię i zaufanie domowników. Mahir zawozi Elif i Melek na kontrolę do szpitala. Przy okazji dowiaduje się, że Melek oddała do analizy leki, które Kiymet podaje Macide. Ku zdziwieniu Melek wyniki analizy potwierdzają, że są to leki na chorobę Alzheimera. Kobieta nie ma pojęcia, że to Mahir zdążył powiadomić matkę, której udało się przekupić laboranta i podmienić wyniki testów. Leman spotyka Alev błąkającą się po ulicach. Dziewczyna prosi ją o wybaczenie, Leman jednak pozostaje niewzruszona i każe jej się wynosić. Zrozpaczoną Alev spotyka Jülide i pomimo żalu, jaki do niej czuje, proponuje jej, żeby u niej zamieszkała, dopóki czegoś sobie nie znajdzie.

Kiedy i gdzie oglądać 1051. odcinek Elif?

1051. odcinek Elif będzie można obejrzeć w piątek - 17 września. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 14:00. Całość potrwa około 45 minut.