Elif odc. 1052. Kiymet chce zemścić się na Melek. Streszczenie odcinka [20.09.2021]

Elif odcinek 1052. Streszczenie

Kiymet nie podoba się zainteresowanie, jakim Mahir darzy Melek. Postanawia zemścić się na niej za próbę zniszczenia jej planu. Mahir czuje się winny, że wystawił Melek na pastwę matki. Şafak jest zaskoczony faktem, że Jülide przyjęła do siebie Alev. Obawia się, że dziewczyna może znów coś knuć. Şafak i Jülide rozpoczynają przygotowania do ślubu. Leman, nie chcąc tracić syna, nalega, żeby zamieszkali wszyscy razem. Melek zaniepokojona stanem Macide próbuje namówić ją na wizytę u lekarza, jednak Kiymet przekonuje siostrę, żeby tego nie robiła. Melek widzi we śnie Jülide, zaniepokojona losem przyjaciółki postanawia ją odwiedzić i przy okazji dowiaduje się o zbliżającym się ślubie.

Kiedy i gdzie oglądać 1052. odcinek Elif?

1052. odcinek Elif będzie można obejrzeć w poniedziałek - 20 września. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 14:00. Całość potrwa około 45 minut.