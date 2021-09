Elif odc. 1054. Emirhan nazywa Safaka ojcem. Streszczenie odcinka [22.09.2021]

Elif odcinek 1054. Streszczenie

Melek odnajduje Alev i Emirhana. Razem z Elif odprowadzają chłopca do Jülide. Jülide i Şafak wreszcie mogą się pobrać. Asli budzi się bardzo przeziębiona. Prosi Hümeyrę o dzień wolny. Tymczasem Birce ma mętlik w głowie po tym, jak Akin wyznał jej miłość. Dziewczyna, choć świadoma swoich uczuć, boi się zaufać przystojnemu amantowi. Kerem bardzo przejmuje się chorobą Asli. Tymczasem Hümeyra obwieszcza bratu, że Asli ponownie będzie wyłącznie jego asystentką. Akin dowiaduje się, że został zakwalifikowany na warsztaty projektowania akcesoriów we Włoszech. Chłopak ma mieszane uczucia. Wie, że wyjazd oznacza rozłąkę z Birce. Dziewczyna jednak robi wszystko, by uniknąć rozmowy z Akinem. Jülide i Şafak wyjeżdżają w krótką podróż poślubną. Emirhan zostaje z Leman. Wcześniej jednak, podczas pożegnania nazywa Şafaka tatą, czym bardzo wzrusza nowożeńców.