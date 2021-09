Elif odc. 1057. Akin wyjeżdża za granicę. Streszczenie odcinka [27.09.2021] redakcja

Leman rozpacza po tym, jak oddała sklep Tufanowi. Tymczasem Akin postanawia wyjechać na wyjazd zagraniczny. Co na to Birce? Czy kobieta będzie próbowała go zatrzymać? Czy Kiymet dalej będzie truła Macide? Nie czekaj i już teraz przeczytaj streszczenie 1057. odcinka Elif!