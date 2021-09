Elif odc. 1058. Kiymet chce się zemścić na rodzinie. Streszczenie odcinka [28.09.2021]

Elif odcinek 1058. Streszczenie

Nad grobem Şevkiego Haktanira Kiymet wyrzuca z siebie cały żal do ukochanego mężczyzny i poprzysięga zemstę na jego rodzinie. W ostatniej chwili zauważa zbliżających się Macide i Kerema i umyka z cmentarza. Birce zamierza w końcu porozmawiać z Akinem. Okazuje się jednak, że się spóźniła, ponieważ Akin przesunął datę wyjazdu. Rana wciąż nęka Hümeyrę. Tymczasem Levent nie może znaleźć sobie miejsca w ochronie firmy, dokąd przeniosła go Hümeyra. Nie potrafi zrozumieć, dlaczego Hümeyra nagle zaczęła go tak ozięble traktować. Po kolejnej daremnej próbie wyjaśnienia sytuacji, Levent składa u Kerema wymówienie. Ten zaskoczony takim obrotem sprawy, prosi go o trochę czasu. Kiymet podsłuchuje rozmowę Macide i Arifa, dotyczącą poszukiwań tajemniczej matki i córki. Nie mogąc wyciągnąć żadnych informacji od zaufanego Macide, Kiymet postanawia odszukać dziennik siostry.