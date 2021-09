Elif odc. 1061. Kiymet chce przejąć rezydencję. Streszczenie odcinka [01.10.2021]

Elif odcinek 1061. Streszczenie

Kiymet spotyka się z Mahirem i mówi mu o notatniku i osobach poszukiwanych przez Macide. Ukrywa przed nim jednak fakt, że chodzi o Melek. Mahir jest wściekły, że Macide szuka obcych ludzi, a o niego i jego matkę nigdy się nie troszczyła. Kiymet mówi synowi, że podstępem odbierze Macide rezydencję. To jednak tylko część prawdy. Hümeyra i Kerem przekonani, że słowa Macide są objawem poważnego zaburzenia postanawiają jak najszybciej skonsultować stan matki z najlepszym neurologiem. Rana zostawia pendrive'a Leventa na biurku Hümeyry. Kobieta ogląda przycięte nagranie, na którym Levent trzyma Ranę w ramionach. Przekonany, że nagranie rozwiało wątpliwości Hümeyry jest zaskoczony, gdy ta każe mu się wynosić z firmy. Leman okłamuje Şafaka i Jülide, że sprzedała sklep, aby zapewnić Emirhanowi bezpieczną przyszłość. To przekonuje nowożeńców i wszyscy wracają do domu.