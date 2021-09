Elif odc. 1062. Melek dostaje dom na własność. Streszczenie odcinka [04.10.2021]

Elif odcinek 1062. Streszczenie

Birce ma wyrzuty sumienia, że nie była szczera z Akinem. Zwierza się Asli, że bardzo za nim tęskni i ostrzega dziewczynę, by nie popełniała takich samych błędów. Tymczasem Asli wbrew temu, co czuje, odrzuca zaproszenie Kerema na przyjęcie z okazji walentynek. Chłopak jest zawiedziony i przybity. Po rozmowie z Birce Asli ma świadomość, że odmowa może być wielkim błędem i informuje Kerema, że przyjmuje jego zaproszenie. Kiymet udaje sympatię w stosunku do Melek. Przeprasza ją za opryskliwość i prosi, by zaczęły znajomość od nowa. Melek choć zaskoczona, z zadowoleniem przyjmuje jej propozycję. Równocześnie Kiymet dzwoni do Hümeyry i informuje ją, że Macide zaprosiła do domu prawnika i notariusza. Zaniepokojeni Hümeyra i Kerem udają się do rezydencji. Gdy wchodzą do salonu słyszą, jak notariusz potwierdza przeniesienie aktu własności rezydencji na Melek.