Elif odc. 1064. Melek i Elif znów są rozdzielone. Streszczenie odcinka [06.10.2021]

Elif odcinek 1064. Streszczenie

Kiymet w ostatniej chwili udaje się odwieść Mahira od wyznania Haktanirom prawdy. Uświadamia mu, że jeśli to zrobi, nie tylko zdradzi matkę, ale nikt nie będzie chciał spojrzeć mu w twarz. Kerem wyrzuca Melek z rezydencji i nie pozwala jej zabrać ze sobą Elif. Nie pomagają nawet zapewnienia dziewczynki, że Melek naprawdę jest jej matką. Nikt już nie wierzy Melek. Mahira dręczą wyrzuty sumienia. Zauważa oddalającą się od rezydencji Melek. Gdy postanawia do niej podejść, kobieta mdleje. Macide dochodzi do siebie. Rodzina opowiada jej o ostatnich wydarzeniach. Kobieta nie może w to uwierzyć. Chociaż nie pamięta, co się wydarzyło, nie przyjmuje też do wiadomości, że Sere jest winna. Melek odzyskuje przytomność w samochodzie Mahira, który nie może darować sobie tego, co się stało. Zrozpaczona Elif chce porozmawiać z Macide, ale Kiymet skutecznie ją zastrasza.