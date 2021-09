Elif odc. 1066. Tufan udaje, że chce się pogodzić. Streszczenie odcinka [08.10.2021]

Elif odcinek 1066. Streszczenie

Kerem przyznaje przed Asli, że zbyt pochopnie osądził Melek. Obiecuje, że porozmawia z nią i da jej szansę przedstawienia własnej wersji wydarzeń. Przerażona wynikami analizy leków Hümeyra pilnie wzywa jednak brata do rezydencji. Şafak postanawia porozmawiać z Tufanem. Prosi go, by przestał zakłócać ich spokój i opuścił sklep. Ku zdziwieniu mężczyzny, Tufan okazuje rywalowi zrozumienie. Gdy Şafak i Jülide ufają, że Tufan wreszcie przestanie ich nękać, Leman nie wierzy w jego dobre intencje. Jej podejrzenia okazują się słuszne, bowiem Tufan organizuje głośne otwarcie sklepu.

Kiedy i gdzie oglądać 1066. odcinek Elif?

1066. odcinek Elif będzie można obejrzeć w piątek - 8 października. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 14:00. Całość potrwa około 45 minut.