Elif odc. 1072. Melek wyznaje prawdę Macide. Streszczenie odcinka [18.10.2021]

Elif odcinek 1072. Streszczenie

Nadszedł dzień meczu ojców i synów. Emrihan jest bardzo podekscytowany. Niestety, Şafak zostaje pilnie wezwany do ministerstwa edukacji i informuje chłopca, że nie pójdą na mecz. Sytuację wykorzystuje Tufan i zabiera syna na wyczekiwany mecz. Gdy Jülide dzwoni do Şafaka, by mu o tym powiedzieć, połączenie zostaje przerwane. Macide odwiedza Melek w areszcie. Gdy Melek wyjawia kobiecie, kim naprawdę jest, Macide dostaje ataku paniki. Gdy problem mija, Macide nie pamięta wyznania Melek.