Elif odc. 1073. Melek trafia do zakładu karnego. Streszczenie odcinka [19.10.2021]

Elif odcinek 1073. Streszczenie

Leman prosi Jülide, by zataiła przed Şafakiem fakt, że Tufan zabrał Emirhana na mecz. Chłopiec jednak sam mówi o tym ojczymowi. Melek coraz gorzej znosi pobyt w areszcie i rozłąkę z Elif. Stale myśli o córce. Gwiazda próbuje podtrzymywać ją na duchu. Między kobietami zawiązuje się nić przyjaźni. Mahir postanawia wynająć dla Melek jednego z najlepszych adwokatów w kraju. Ku zaskoczeniu wszystkich prokurator decyduje o zatrzymaniu Melek w areszcie do czasu rozprawy i kobieta trafia do zakładu karnego. Poznaje tam Fidan i Nesrin. Okazuje się, że Fidan ma władzę nad pozostałymi osadzonymi, a Nesrin jest jej pomocnicą. Melek nie ma jednak zamiaru podporządkować się narzuconym przez Fidan zasadom.