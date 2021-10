Elif odc. 1076. Więzienne groźby wobec Melek. Streszczenie odcinka [22.10.2021]

Elif odcinek 1076. Streszczenie

Pod nieobecność Melek w celi, Fidan zabiera jej zdjęcie Elif, a później rwie je na jej oczach, żeby daćj ej lekcję i skłonić do posłuszeństwa. Kiedy Melek się opiera, kobieta coraz bardziej ją dręczy, zakazując jej jedzenia i obciążając kolejnymi obowiązkami. Jedyną towarzyszką niedoli Melek jest Çicek, czym także naraża się Fidan. Mecenas Oval odmawia Mahirowi przyjęcia sprawy Melek. Mahir jednak nie daje za wygraną. Stan zdrowia Macide nieustannie się pogarsza. Hümeyra i Kerem są tym zrozpaczeni, a Kerem obwinia o całą sytuację Melek. Elif niechcący słyszy jego słowa. Hümeyra chcąc zbliżyć się do Elif i sprawić, żeby lepiej się poczuła, proponuje, żeby dziewczynka wprowadziła się do jej pokoju. Kiymet ma zostać wypisana ze szpitala. Na wieść o tym przerażona Elif dzwoni do Asli. Mahir po raz ostatni przed wypisem odwiedza matkę w szpitalu. Kolejny raz gani sposób działania Kiymet i wymusza obietnicę, że nie będzie dręczyła Elif.