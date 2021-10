Elif odc. 1079. Fidan chce zabić Melek. Streszczenie odcinka [27.10.2021]

Elif odcinek 1079. Streszczenie

Çicek przyznaje się, że dała Melek jedzenie. Fidan i Nesrin biją ją tak, że kobieta traci przytomność i trafia do ambulatorium. Mahir nie posiada się z radości na wieść, że mecenas Fikret wzięła sprawę Melek. Niestety, informacja ta utwierdza rodzinę Haktanir w ich podejrzeniach. Teraz są pewni, że skoro stać Melek na tak drogą adwokat, musiała już wcześniej okraść inne rodziny. Hümeyra jedzie do wydziału ewidencji ludności. Dowiaduje się tam, że Melek jest matką Elif. Ona i Kerem próbują łączyć ze sobą fakty, jednak poziom zagmatwania całej sprawy wprawia ich w jeszcze większą dezorientację. Kiymet dowiaduje się o adwokatce. Jest pewna, że to Mahir ją wynajął. Ściąga syna do rezydencji i robi mu wyrzuty. Fidan próbuje zabić Melek pozorując jej samobójstwo. Gdy dochodzi między nimi do szamotaniny, do celi zostaje wprowadzona Gwiazda. Ku zaskoczeniu Fidan, butna dziewczyna staje po stronie Melek.