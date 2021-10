Elif odc. 1080. Kłótnia Kerema i Asli. Streszczenie odcinka [28.10.2021]

Elif odcinek 1080. Streszczenie

Melek jest wdzięczna Gwieździe za wsparcie. Kerem zwierza się Mahirowi ze swych obaw. Wyjawia, że podejrzewa, iż Melek nie działała w pojedynkę i ktoś z wpływowych osób musi ją wspierać. Zapewnia Mahira, że dowie się, kto jest poplecznikiem Melek. Hümeyra jest pewna, że Elif czegoś się boi. Próbuje nakłonić dziewczynkę do mówienia i choć Elif bardzo chce się jej zwierzyć, strach, jaki zasiała w niej Kiymet bierze górę. Çicek wraca do celi. Okazuje się, że nie wydała Fidan. Tymczasem między Fidan, Melek i Gwiazdą coraz częściej dochodzi do spięć. Kerem próbuje zbliżyć się do Asli. Wyznaje, jak brakuje mu ich dawnej relacji. Niestety, gdy rozmowa schodzi na temat Melek między nimi ponownie dochodzi do zatargu. Przekonany o winie Melek Kerem nie może uwierzyć, że Asli zataiła przed nim informację, że Melek i Elif to matka i córka.