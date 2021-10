Elif odc. 1081. Elif wyjawia wszystkie tajemnice. Streszczenie odcinka [29.10.2021]

Elif odcinek 1081. Streszczenie

Fidan czuje, że przez obecność Gwiazdy jej autorytet wśród więźniarek słabnie. Namawia więc zaprzyjaźnioną strażniczkę, żeby zmieniła jej celę. Hümeyra próbuje szczerze porozmawiać z Elif. Dziewczynka przełamuje się i wyjawia Hümeyrze, że to Tarik sprowadził ją do rezydencji i to przez niego Melek ukryła swoją prawdziwą tożsamość. Elif przerywa jednak swoje wyznanie, zauważając obserwującą je Kiymet. Hümeyra chce odwiedzić w więzieniu Tarika i czegoś się od niego dowiedzieć. Jednak Levent ją od tego odwodzi. Po usunięciu Gwiazdy z celi, Fidan jeszcze bardziej dręczy Melek i Çicek. Kobiety bardziej się do siebie zbliżają. Melek poznaje tragiczną historię przyjaciółki z celi. Mahir spotyka się z Fikret. Adwokatka daje mu jasno do zrozumienia, iż podejrzewa, że to za sprawą Kiymet Melek niesłusznie znalazła się w więzieniu.