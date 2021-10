Elif odc. 1083. Emirhan ucieka z domu. Streszczenie odcinka [03.11.2021]

Elif odcinek 1083. Streszczenie

Pod nieobecność Fidan w celi panuje serdeczna atmosfera. Więźniarki piszą razem listy do swoich bliskich. Wszystko się zmienia, gdy Fidan powraca. Kobiety boją się przekazać swoją korespondencję strażniczce. Odwagi dodaje im Melek, która jako pierwsza oddaje swój list. Fidan nie może tego znieść. Przechwytuje list do Elif, czyta go na głos, a potem ku rozpaczy Melek rwie na kawałki. Mahir, chcąc odciągnąć uwagę Fikret od swojej matki, sugeruje jej, że to Tarik jest odpowiedzialny za wszystko, co przytrafiło się Haktanirom i Melek. Za radą Tufana Emirhan symuluje chorobę. Wykorzystując nieuwagę Jülide i Leman, chłopiec wymyka się z domu i udaje się z Tufanem na wspólne strzelanie. Chłopiec szybko orientuje się, że nie jest to takie zabawne, jak sądził. Jülide szybko odkrywa nieobecność syna i domyśla się, gdzie może być. Şafak rusza na poszukiwanie chłopca. Kiymet wykrada z pokoju Hümeyry list Elif do matki.