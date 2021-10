Elif odc. 1084. Emirhan zabija mewę podczas strzelania. Streszczenie odcinka [04.11.2021]

Elif odcinek 1084. Streszczenie

Tufan zmusza Emirhana, by strzelał do balonów. Chłopiec robi to z niechęcią. Gdy niechcący trafia i uśmierca mewę, przychodzi Şafak. Zabiera zapłakanego chłopca do domu. Jülide jest załamana, że Emrihan powoli upodabnia się do Tufana. Melek dzwoni do rezydencji z nadzieją na rozmowę z córką. Niestety, odbiera Kiymet i ku rozpaczy Melek i Elif nie dopuszcza do rozmowy. Aby mieć większą kontrolę nad dziewczynką, pod pretekstem lęków i samotności prosi Macide, by Elif wprowadziła się do jej pokoju. Macide zgadza się, a przerażona Elif nie może zaprotestować. Hümeyra i Levent stają się sobie coraz bliżsi. Nie wiedzą, że Rana zleciła sfotografowanie ich w sytuacji, którą można dwuznacznie interpretować.