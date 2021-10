Elif odc. 1085. Haracz dla więźniarki. Streszczenie odcinka [05.11.2021]

Elif odcinek 1085. Streszczenie

Melek jest załamana po tym, jak nie udało się jej porozmawiać z córką. Nastrój jej poprawia informacja, że nazajutrz jest dzień odwiedzin. Jest pewna, że Asli przyprowadzi Elif i nie może się doczekać spotkania z córką. Hümeyra nie zgadza się, żeby Elif mieszkała z Kiymet. Prosi dziewczynkę, żeby sama zdecydowała, z kim chce dzielić pokój. Ku wściekłości Kiymet Elif deklaruje chęć powrotu do pokoju Hümeyry. Fidan zbiera od współosadzonych pieniądze na telefon, który załatwiła jej strażniczka. Melek namawia pozostałe kobiety, by nie płaciły Fidan haraczu. Asli jedzie po Elif do rezydencji, by stamtąd pojechać do więzienia. Kiymet jednak okłamuje ją, że Elif zwichnęła sobie nogę i nie jest w stanie wyjść z domu. Gdy Elif dowiaduje się, że nie odwiedzi mamy, załamuje się.