Elif odc. 1087. Plotki o romansie Hümeyry. Streszczenie odcinka [09.11.2021]

Elif odcinek 1087. Streszczenie

Hümeyra i Levent chronią się przed deszczem w domu straży leśnej. Romantyczne chwile przerywa im telefon od Kerema, który żąda, aby Hümeyra natychmiast wróciła do domu. W rezydencji Kerem naskakuje na siostrę z powodu wiadomości w brukowcu, dotyczącej jej romansu z ochroniarzem. Hümeyra zdecydowanie temu zaprzecza i podkreśla, że ją i Leventa nic nie łączy. Mężczyzna jest głęboko dotknięty i zawiedziony jej słowami. Melek jest w bardzo złym stanie. Pod nieobecność Gwiazdy, Fidan zmusza ją do wspólnego zdjęcia. Jednocześnie ogłasza więźniarkom, że od tej pory, za opłatą, będzie użyczała im telefon. Kiymet po raz kolejny zwraca się do Macide z prośbą, żeby skłoniła Elif do przeprowadzenia się do niej. Dziewczynka, wspierana przez Hümeyrę, ponownie odmawia. Kiymet jest wściekła.