Elif odc. 1088. Kiymet ostatecznie dobija Elif. Streszczenie odcinka [10.11.2021]

Elif odcinek 1088. Streszczenie

Asli zabiera Elif z rezydencji, żeby dziewczynka spędziła popołudnie z nią i z Mahirem. Mężczyznę dręczą wyrzuty sumienia. Po raz kolejny poprzysięga sobie zrobić wszystko, żeby uratować Melek. Hümeyra ma wyrzuty sumienia z powodu tego, że wyparła się swoich uczuć do Leventa. Prosi go o rozmowę. Mężczyzna przyjeżdża, jednak traktuje ją z dystansem. Niespodziewanie do Mahira dzwoni matka. Kiymet domyśla się, że Asli zawiozła Elif na spotkanie z Mahirem. Jest wściekła. Tymczasem Fidan dostaje od strażniczki kartę do telefonu i przesyła Kiymet zdjęcie Melek z więźniarkami. W odwecie Kiymet szantażuje Elif, pokazując jej zdjęcie matki i zmusza dziewczynkę, żeby przeniosła się do jej pokoju. Hümeyra jest zaskoczona tym, że Elif tak nagle zmieniła zdanie. Podejrzewa, że Elif boi się ciotki, jednak Macide bagatelizuje jej obawy. W ramach nagrody za posłuszeństwo, Kiymet pozwala Elif porozmawiać z matką przez telefon. Radość Melek z faktu, że słyszy córkę, miesza się z przerażeniem, że dziewczynka jest w rękach Kiymet.