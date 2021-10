Elif odc. 1089. Bójka Melek i Fidan w celi. Streszczenie odcinka [12.11.2021]

Elif odcinek 1089. Streszczenie

Melek nie może dojść do siebie po rozmowie z Elif. Uświadamia sobie, że Fidan współpracuje z Kiymet. Między Melek a Fidan dochodzi do bójki. Strażniczka, będąca w zmowie z Fidan, tuszuje sprawę. Melek wraz z Gwiazdą i Çicek obmyślają podstęp, żeby zdobyć telefon od Fidan. Melek udaje się skontaktować z Mahirem. Şafak i Jülide obawiają się, że Tufan wywiera zły wpływ na Emirhana. Tymczasem Tufan nie marnuje okazji, żeby mącić chłopcu w głowie. Mężczyzna podarowuje synowi tablet, żeby ten mógł na nim grać. Jednocześnie przykazuje mu, żeby ukrył go przed matką i ojczymem. Chłopiec zostaje jednak przyłapany przez matkę. Mahirowi, zaniepokojonemu telefonem Melek, udaje się uzyskać pozwolenie na widzenie z nią. Ku jego zaskoczeniu, Melek prosi go, żeby uratował Elif z rąk Kiymet.