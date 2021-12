Elif odc. 1119. Podstęp wobec Kiymet. Streszczenie odcinka [27.12.2021]

Elif odcinek 1119. Streszczenie

Mahir proponuje Elif wspólne spędzenie dnia na mieście. Dziewczynka z radością się zgadza. Obserwujący ich z ukrycia Kerem podejrzewa, że będzie towarzyszyła im Asli. Gdy po powrocie Elif do domu, bierze ją na spytki, okazuje się, że się nie mylił. Fikret dzwoni do Kiymet i informuje ją, że nowe dowody całkowicie oczyszczają ją z podejrzeń. Adwokatka ma nadzieję, że dzięki temu Kiymet zostawi Melek w spokoju. Leman próbuje zmusić Emirhana do powiedzenia policji prawdy o ataku na Şafaka. Emirhan jednak się nie odzywa. Jülide zaniepokojona przedłużającym się milczeniem chłopca, postanawia skonsultować się z psychologiem. Leman nieustannie robi Jülide wyrzuty. Nie wierzy też, gdy synowa, mówi jej, że Tufan pojawił się w szpitalu i ją szantażował. Şafak wybudza się po operacji. Kiedy próbuje wstać, upada na podłogę. Konieczna jest powtórna operacja.