Elif odc. 1121. Kerem wyrzuca Asli z pracy. Streszczenie odcinka [29.12.2021]

Elif odcinek 1121. Streszczenie

Leman okrutnie traktuje Jülide. Wyrzuca ją ze szpitala, a sama zostaje przy synu. Stan Emirhana się nie poprawia. Jülide na różne sposoby próbuje przekonać syna, aby zaczął mówić. Chłopiec jednak ma coraz większe poczucie winy i zamyka się w sobie. Birce wierzy, że Asli i Kerem się pogodzą. Gdy przyjaciółki rozmawiają, dzwoni Kerem i prosi Asli, by nazajutrz rano przyjechała do rezydencji. Birce jest przekonana, że chce on zrobić pierwszy krok i namawia Asli, by dała mu szansę. Kerem jednak na oczach Asli drze jej umowę o pracę i pozwala odejść z holdingu bez poniesienia konsekwencji.