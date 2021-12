Elif odc. 1124. Zabójstwo Melek i niesprawiedliwe oskarżenia. Streszczenie odcinka [03.01.2022] redakcja

Fidan jest zdesperowana, aby zabić Melek. Postanawia wywoła presję na współwięźniarkach. Tymczasem Fikret spotyka się z Mahirem. Co na to Kemal? O co oskarży on Asli? Już teraz przeczytaj streszczenie 1124. odcinka Elif!