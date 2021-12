Elif odc. 1125. Fidan opuszcza celę. Streszczenie odcinka [04.01.2022] redakcja

Między Melek a Fidan dochodzi do napiętej sytuacji. Dlaczego jedna z nich będzie musiała opuścić celę? Tymczasem Kemal orientuje się, że mylił się co do Asli. Czy dziewczyna mu wybaczy? Przeczytaj poniższe streszczenie 1125. odcinka Elif!