Elif odc. 1126. Spotkanie na cmentarzu. Streszczenie odcinka [05.01.2022]

Elif odcinek 1126. Streszczenie

Şafak wraca do domu. Choć domownicy próbują skłonić Emirhana do mówienia, mutyzm chłopca nie ustępuje. Leman jest bardzo opryskliwa wobec Jülide. Wyraźnie daje synowej do zrozumienia, że to ona odpowiada za wypadek syna i każe jej trzymać się z daleka od Şafaka. Wyznaczono termin rozprawy odwoławczej. Fikret jest pewna, że dzięki nagraniu Melek wyjdzie na wolność. Po rozmowie z Fikret, Kiymet czuje się zagrożona. Prosi Mahira o spotkanie. Matka z synem spotykają się przy grobie ojca Mahira. Kiymet po raz kolejny stosuje szantaż emocjonalny i zapewnia syna, że już nigdy nikogo nie skrzywdzi. Następnie prosi go o pomoc i ochronę.