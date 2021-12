Elif odc. 1128. Ostateczne rozstanie Kerema i Asli. Streszczenie odcinka [10.01.2022]

Elif odcinek 1128. Streszczenie

Mahir odwiedza Melek w więzieniu. Kobiecie, która miała nadzieję, że zobaczy córkę trudno ukryć swoje rozczarowanie. Kerem próbuje wyjaśnić Asli przyczyny swojego zachowania. Dziewczyna jednak nie pozwala mu na wyznanie uczuć i zarzucając bezduszność i brak uczuć każe odejść. Kerem nabiera pewności, że dziewczyna nie darzy go uczuciem. Korzystając z okazji Gwiazda wbrew woli Melek informuje Mahira, że Kiymet zleciła Fidan zabicie Melek. Mężczyzna jest załamany. Po raz kolejny uświadamia sobie, że nie może ufać okrutnej matce. Tymczasem dzięki Nesrin Melek udaje się zadzwonić do Elif. Nesrin powoli zdobywa sympatię i zaufanie pozostałych więźniarek. Choć Melek wolała zataić to przed córką, Elif od domowników dowiaduje się o rozprawie apelacyjnej. Dziewczynka nie posiada się ze szczęścia.