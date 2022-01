Elif odc. 1129. Nowy świadek w sprawie Melek. Streszczenie odcinka [11.01.2022]

Elif odcinek 1129. Streszczenie

Kerem bezskutecznie próbuje odzyskać względy Asli. Hümeyra stara się wesprzeć go na duchu. Tymczasem Levent przygotowuje dla niej niespodziankę - romantyczny piknik. Zbliżająca się apelacja Melek napawa wszystkich nadzieją i radością. Kiymet z trudem ukrywa rosnącą w niej złość. Mahir przygotowuje się do złożenia zeznań obciążających matkę i jego samego. Świadomy nadchodzącego rozstania, postanawia po raz ostatni odwiedzić Melek w więzieniu, po czym udaje się do biura Fikret. Mahir wyznaje mecenasce całą prawdę o sobie i Kiymet oraz prawdziwych motywach jej działania. Fikret postanawia przygotować nową obronę Melek i powołać Mahira jako świadka.