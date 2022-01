Elif odc. 1130. Skrywane uczucia i prawda o Kiymet. Streszczenie odcinka [12.01.2022]

Elif odcinek 1130. Streszczenie

Sekretarka Fikret donosi Kiymet o spotkaniu Mahira z prawniczką. Kiymet przeczuwa, że dzieje się coś złego i że sprawy wymykają się spod kontroli. W końcu udaje jej się spotkać z synem. Ich rozmowa napawa ją jeszcze większym niepokojem. W rozmowie z Melek, Gwiazda sugeruje, że Mahir darzy Melek uczuciem. Chociaż Melek trudno w to uwierzyć, ta myśl sprawia jej przyjemność. Stan Emirhana nie ulega poprawie. Chłopiec wciąż się nie odzywa. Napięta atmosfera w domu i ciągłe oskarżenia Leman pod adresem Jülide, których chłopiec jest świadkiem, jeszcze pogarszają sytuację. Leman robi wszystko, żeby nastawić Şafaka przeciwko Jülide. Kiedy Jülide i Emirhan idą do lekarza, niespodziewanie drogę zastępuje im Tufan. Dochodzi do sprzeczki. Mężczyzna nie wierzy, kiedy Jülide wyrzuca mu, że przez jego okrutne postępowanie chłopiec przestał się odzywać. Macide nie może się już doczekać uniewinnienia Sere. Kiymet kipi złością. Zdesperowana postanawia dowiedzieć się czegoś od Fikret. Podczas pełnej emocji rozmowy, Fikret nieopatrznie zdradza, że zna całą prawdę o Kiymet.