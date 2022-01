Elif odc. 1132. Wyrok sądu w sprawie Melek. Streszczenie odcinka [14.01.2022]

Elif odcinek 1132. Streszczenie

Tufan zaczepia Emirhana, gdy ten wraca ze szkoły. Uważa, że chłopiec symuluje i namawia go, żeby przy nim nie udawał. Gdy Emirhan nie reaguje, Tufan w złości popycha syna, a ten upada i przerażony ucieka do domu. Leman nastawia syna przeciwko Jülide. Sprawia, że Şafak nabiera podejrzeń, co do oddania i troski żony. Wszyscy zniecierpliwieni czekają na rozpoczęcie rozprawy apelacyjnej. Mahir i Melek są zaniepokojeni nieobecnością Fikret. W jej zastępstwie zjawia się inna adwokatka, która wygłasza mowę obrończą nie uwzględniającą zeznań Mahira. Mimo to sędzia wydaje decyzję o uchyleniu wyroku o karze pozbawienia wolności, dzięki czemu w dalszym postępowaniu Melek ma odpowiadać z wolnej stopy.