Elif odc. 1134. Złożenie zeznań na policji. Streszczenie odcinka [18.01.2022]

NA WSPÓLNEJ odc. 3360. Sylwek chce okraść Agnieszkę. Streszczenie odcinka [20.01.22]

Renata chce adoptować niemowlę. Co na to jej mąż Sławek? Tymczasem Igor jest przerażony. Co wydarzyło się na basenie? Dlaczego Hebel wpadnie w depresję?...