Elif odc. 1137. Levent wyznaje szokującą prawdę. Streszczenie odcinka [21.01.2022]

Elif odcinek 1137. Streszczenie

Şafak czuje się bezużyteczny i upokorzony, frustracje wyładowuje na Jülide. Tymczasem Leman tylko czeka na dobrą okazję, żeby pozbyć się synowej. Macide i Hümeyra przygotowują ubrania dla potrzebujących. Ku zaskoczeniu Kiymet, Gulsum przynosi też zakrwawioną koszulę Kiymet. Kobieta naprędce wymyśla historię o rzekomym upadku, po czym zabiera bluzkę pod pretekstem oddania jej do pralni. Melek i Elif w towarzystwie Mahira pojawiają się w domu Haktanirów na proszonej kolacji. Wszyscy przyjmują je serdecznie, tylko Kiymet nie może znieść ich obecności. W tym czasie Mahir przekazuje Melek, że Fikret została zamordowana. Levent przyjeżdża do rezydencji i prosi Hümeyrę o rozmowę. Rani go fakt, że Hümeyra mu nie ufa. Głęboko dotknięty, wyjawia w końcu, że nie odbierał jej telefonów, bo był zajęty wybieraniem pierścionka zaręczynowego dla Hümeyry.