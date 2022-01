Elif odc. 1138. Kiymet przyznaje się do winy. Streszczenie odcinka [24.01.2022]

Elif odcinek 1138. Streszczenie

Mahir pokazuje Kiymet zakrwawioną bluzkę i oskarża ją o zabicie mecenas Fikret. Mimo dramatycznych próśb matki, mężczyzna oddaje bluzkę do analizy. Jest pewny, że krew na bluzce należy do Fikret. Levent jest zawiedziony faktem, że Hümeyra uwierzyła w pogłoski, tym samym oskarżając go o zdradę. Kobieta postanawia zrobić wszystko, żeby odzyskać zaufanie Leventa, który składa oficjalne oświadczenie w mediach i zadaje kłam plotkom. Mahir dowiaduje się od laboranta, że krew na bluzce nie należy do Fikret. Teraz ma poczucie winy, że niesłusznie oskarżał matkę o morderstwo. Tymczasem Melek spotyka się z Kiymet i prowokuje do przyznania się do winy. Kobieta nie wie, że Melek nagrała jej wyznania.