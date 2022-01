Elif odc. 1139. Kiymet prosi o wybaczenie. Streszczenie odcinka [25.01.2022]

Elif odcinek 1139. Streszczenie

Kerem otrzymuje potwierdzenie z laboratorium, że Melek już dawno temu oddała leki Macide do analizy. To potęguje jeszcze bardziej jego wyrzuty sumienia. Mahir błaga matkę o wybaczenie. Kiymet triumfuje kolejne zwycięstwo. Okazuje się, że kobieta podmieniła bluzki, a krew poddana analizie należała do Gulsium. Kiymet jest zaniepokojona słowami Melek. Jest przekonana, że kobieta coś planuje. Korzystając z okazji, że Macide chce odwiedzić, Melek wyraża chęć towarzyszenia siostrze, by zorientować się, jakie zamiary wobec niej ma Melek. W dniu wizyty Kiymet w obecności Macide i Asli prosi Melek o wybaczenie.