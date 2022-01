Elif odc. 1140. Oświadczyny Hümeyry oraz porwanie Elif. Streszczenie odcinka [26.01.2022]

Elif odcinek 1140. Streszczenie

Kerem jest bardzo podekscytowany myślą o współpracy z firmą odzieżową Dream - Tex. Inwestycja ta wymaga jednak ogromnych nakładów finansowych. Rana sprzeciwia się podejmowaniu ryzyka, co ma odwrotny skutek i wręcz zachęca rodzinę Haktanirów do zawarcia umowy o współpracy. Nikt nie ma pojęcia, że to Rana stoi za całym przedsięwzięciem. Kiedy Melek również wyraziła chęć zakończenia sporu z Kiymet, Macide nie posiada się z radości. Tymczasem Kiymet znajduje nagranie w telefonie Melek. Zostaje przyłapana na szperaniu w torebce Melek i nie udaje jej się go usunąć. Hümeyra podstępem zwabia Leventa do chatki w lesie. Ten nie ukrywa swojego zdziwienia, gdy zastaje tam ukochaną. Hümeyra prosi go o drugą szansę i ku jego zaskoczeniu oświadcza mu się. Zapędzona w kozi róg Kiymet porywa Elif. Gdy Melek ma właśnie zanieść nagranie na policję dowiaduje się, że jej córka jest w rękach Kiymet.