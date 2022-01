Elif odc. 1141. Czy Melek pójdzie na policję? Streszczenie odcinka [27.01.2022]

Elif odcinek 1141. Streszczenie

Tufan nieustannie prowokuje Şafaka. Jego złe samopoczucie boleśnie odbija się na relacji z żoną. Leman tylko dolewa oliwy do ognia, dręcząc Jülide, kiedy tylko ma taką sposobność. Melek informuje Mahira, że Kiymet porwała Elif. Prosi go o pomoc w odnalezieniu córki. Zdesperowany Mahir przyjeżdża do rezydencji. Oskarża matke o porwanie Elif, ta jednak wszystkiego się wypiera. W końcu, przyparta do muru, oświadcza, że odda dziewczynkę, jeżeli zniszczy nagrania w telefonie Melek. Mahir nie ustaje w poszukiwaniach Elif, jednocześnie bezskutecznie stara się namówić Melek, żeby poszła na policję. Mahirowi udaje się namierzyć sygnał z telefonu Kiymet, a tym samym miejsce, w którym ta przetrzymuje Elif. Tymczasem dziewczynka próbuje uciec. Kiymet rusza za nią. Udaje jej się ją złapać. Zostają jednak zauważone przez jakiegoś mężczyznę. Kiedy Mahir dociera na miejsce, Elif i Kiymet już tam nie ma.